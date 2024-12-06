Зеленський присвоїв чергові військові званні кільком генералам

Президент Володимир Зеленський присвоїв чергові військові звання кільком командувачам родів військ та одному заступнику.
За інформацією Генштабу ЗСУ, відповідні укази були підписані 5 грудня. Зокрема, звання отримали:
- Бригадного генерала — полковник Дмитро Братішко, командувач військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗСУ.
- Генерал-майора — бригадний генерал Ігор Скибюк, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ.
- Генерал-майора — бригадний генерал Олександр Трепак, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- Бригадного генерала — полковник Микола Палас, заступник командувача Об’єднаних сил ЗСУ.