Політика

Зеленський припускає, що угода про припинення вогню з РФ може бути укладена, але є нюанс
29 Листопада 2024 21:21
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Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський припустив, що угода про припинення вогню з Росією можлива, якщо підконтрольні Україні території будуть захищені НАТО.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Зеленський пояснив, що такий крок дозволить у майбутньому вести переговори про повернення решти окупованих територій дипломатичним шляхом. Водночас президент наголосив, що запрошення України до НАТО повинно охоплювати всі міжнародно визнані кордони країни.

Він також підкреслив, що припинення вогню має гарантувати, що Росія більше не зможе захоплювати нові території.

“Щоб зупинити активну фазу війни, підконтрольні нам території мають опинитися під захистом НАТО”, – зазначив Зеленський.


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