Політика

Зеленський прибув на зустріч з Папою Римським до Ватикану 
11 Жовтня 2024 12:07
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Володимир Зеленський / ОПУ

11 жовтня президент України прибув до Ватикану і зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що це вже друга особиста зустріч Зеленського з Папою за чотири місяці.

Папа Римський і президент України провели приватні переговори в апостольському палаці Ватикану.

Папа Франциск у четвер, 10 жовтня, приватно зустрівся з головою Української греко-католицької церкви Верховним Архиєпископом Святославом Шевчуком. 

“Я хотів розповісти Папі про катастрофу війни та виклики, які прийдуть цієї зими”, — сказав Шевчук ватиканським ЗМІ.


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