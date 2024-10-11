Зеленський прибув на зустріч з Папою Римським до Ватикану 

11 жовтня президент України прибув до Ватикану і зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що це вже друга особиста зустріч Зеленського з Папою за чотири місяці.

Папа Римський і президент України провели приватні переговори в апостольському палаці Ватикану.

Папа Франциск у четвер, 10 жовтня, приватно зустрівся з головою Української греко-католицької церкви Верховним Архиєпископом Святославом Шевчуком.

“Я хотів розповісти Папі про катастрофу війни та виклики, які прийдуть цієї зими”, — сказав Шевчук ватиканським ЗМІ.