Політика

Зеленський прибув до Німеччини

16 Лютого 2024 11:39
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німеччина, зеленський
Зеленський прибув до Німечини / ОПУ

16 лютого Президент України Володимир прибув з візитом до Німеччини та розповів про два важливі дні, які у нього будуть попереду.

Про це йдеться у повідомленні Президента України.

За словами Зеленського, у нього заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.

«Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», — зазначив Президент України.


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