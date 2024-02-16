Зеленський прибув до Німеччини

16 лютого Президент України Володимир прибув з візитом до Німеччини та розповів про два важливі дні, які у нього будуть попереду.

Про це йдеться у повідомленні Президента України.

За словами Зеленського, у нього заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.

«Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», — зазначив Президент України.