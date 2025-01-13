Суспільство

Бій тривав вісім годин: бійці спецпідрозділу ЗСУ відбили масовану атаку корейців на Курщині
13 Січня 2025 07:11
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Кадр з камери бійця Ua Reg Team ССО / Скриншот із відео
Кадр з камери бійця Ua Reg Team ССО / Скриншот із відео

Бійці підрозділу Ua Reg Team Сил спеціальних операцій ЗСУ показали кадри відбиття масованої атаки військових КНДР на Курщині. Штурм відбито, втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомили в підрозділі Ua Reg Team.

Восьмигодинний бій українські військові назвали найвідповідальнішим та найважчим боєм для підрозділу.

“Сили противника переважали в десятки разів. Усі працювали на знищення противника та збереження життя кожного бійця групи. Восьмигодинний бій показав наявність головної ознаки воїна – мужність, та наскільки високий рівень підготовки усього підрозділу. Сюжет фільму “300 спартанців” нервово курить збоку”, – йдеться в повідомленні.

За даними військових, жоден боєць Ua Reg Team не постраждав. Втрати ворога уточнюються.


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