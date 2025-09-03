Зеленський прибув до Франції на зустріч “коаліції рішучих”

Увечері 3 вересня Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Напередодні зустрічі “коаліції рішучих” український лідер та президент Франції Емманюель Макрон зробили низку заяв.

Про це стало відомо з Telegram-каналу Володимира Зеленського.

Реклама

Реклама

Зеленський заявив, що Росія не подає сигналів про прагнення закінчити війну.

“Але я впевнений, що наш союз — союз Європи, який з початку війни з нами, і союз Європи з США, допоможуть нам посилити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного вирішення цього складного питання”, — сказав Зеленський.

За словами Макрона, Європа готова надати гарантії безпеки Україні після укладення мирної угоди.

“Зараз питання полягає в тому, щоб визначити щирість Росії та її послідовних зобов’язань щодо мирних переговорів, даних США”, — зазначив президент Франції.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Відомо, що після зустрічі “коаліції рішучих” у четвер, 4 вересня, Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.