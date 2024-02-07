Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України, передає Укрінформ.

«Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку зустрічі глава Української держави висловив щиру вдячність спікеру болгарського парламенту та представникам Народних зборів за активну допомогу, зміцнення Сил оборони й чітку підтримку України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру в Швейцарії.

Водночас глава Української держави відзначив важливі кроки Болгарії в посиленні санкцій проти держави-агресора.

Зеленський подякував Болгарії за політичну підтримку на всіх рівнях «нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН, і звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу».

«Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо», – зазначив Президент.