Політика

Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія

7 Лютого 2024 18:53
читать на русском →
Болгарія, зеленський
Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія / ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України, передає Укрінформ.

«Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Народних зборів Республіки Болгарія Росеном Желязковим, який перебуває в Україні з візитом солідарності на чолі делегації болгарських парламентарів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на початку зустрічі глава Української держави висловив щиру вдячність спікеру болгарського парламенту та представникам Народних зборів за активну допомогу, зміцнення Сил оборони й чітку підтримку України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій двосторонній співпраці в оборонній сфері, практичному внеску Болгарії в реалізацію Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру в Швейцарії.

Водночас глава Української держави відзначив важливі кроки Болгарії в посиленні санкцій проти держави-агресора.

Зеленський подякував Болгарії за політичну підтримку на всіх рівнях «нашого руху до Європейського Союзу й НАТО, а також українських ініціатив в ООН, і звісно, дякуємо за суттєву військову допомогу».

«Раді, що народ Болгарії з початку повномасштабного вторгнення Росії на нашому боці, на боці правди. Дякуємо, що ви підтримуєте такий дух. Ми цього не забудемо», – зазначив Президент.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 21:32

На російському заводі, що випускає компоненти ядерної зброї стався потужний вибух – ЗМІ
7 Лютого 2024 21:06

Минулого року шістьом головам громад Київщини виплатили по понад 1 млн грн
7 Лютого 2024 20:40

Лікар ВЛК на Хмельниччині вимагав хабар за визнання хворого непридатним
7 Лютого 2024 19:52

Мер Києва показав Боррелю наслідки ворожої ракетної атаки по столиці
7 Лютого 2024 19:27

Столтенберг прокоментував можливу відставку Залужного
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки