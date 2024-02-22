Політика

Зеленський провів засідання Ставки: говорили про фронт, боєприпаси та F-16

22 Лютого 2024 13:51
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війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

У четвер, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники детально розглянули ситуацію на всіх напрямках фронту, а також обговорили надходження та витрати на всіх напрямках фронту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Заслухав останні зміни в оперативній обстановці від Головкома Олександра Сирського. Ситуація на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції. Надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів. Заслухав інформацію про плани ворога від начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію”, – повідомив президент.

Також на засіданні була окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу.

“Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків”, – додав Зеленський.


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