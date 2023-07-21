Політика

Зеленський провів засідання Ставки

21 Липня 2023 14:30
читать на русском →
зеленський, ставка

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це написав Зеленський у Telegram.

“Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС (Олексія – ред.) Неїжпапи та віце-прем’єра (Олександра – ред.) Кубракова.

Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи “зернового коридору”. МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки”.

Також на Ставці заслухали доповіді головкома, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського щодо актуальної ситуації на полі бою, а також доповідь розвідки щодо задумів ворога. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Липня 2023 16:09

Ексміністра охорони здоров’я Степанова підозрюють у міжнародній корупційній схемі

21 Липня 2023 15:23

Кабмін націоналізував “Сенс банк” за 1 гривню
21 Липня 2023 14:51

У Харківській області призначили нового начальника військкомату
21 Липня 2023 14:26

Російські силовики затримали терориста Гіркіна
21 Липня 2023 13:43

Обстріл Чернігівщини: є загибла

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки