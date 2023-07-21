Зеленський провів засідання Ставки

Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це написав Зеленський у Telegram.
“Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС (Олексія – ред.) Неїжпапи та віце-прем’єра (Олександра – ред.) Кубракова.
Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи “зернового коридору”. МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки”.
Також на Ставці заслухали доповіді головкома, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського щодо актуальної ситуації на полі бою, а також доповідь розвідки щодо задумів ворога.