Політика

Зеленський провів з Макроном “надзвичайно важливу й продуктивну” розмову

1 Листопада 2022 15:10
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зеленський, макрон

Президент України Володимир Зеленський 1 дистопада повідомив про розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

У своєму твітері він назвав її «надзвичайно важливою й продуктивною».

«Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку», – заявив Зеленський.

Макрон наразі не коментував розмову публічно.

Президент Франції 12 жовтня заявив, що його країна надасть Україні радари та системи ППО найближчими тижнями, в тому числі щоб допомогти протистояти атакам безпілотників, запущених Росією.


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