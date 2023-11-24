У п’ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Зеленський заявив, що під час розмови з прем’єром Нідерландів вони обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі, а також важливість забезпечення незмінної військової та фінансової допомоги України в боротьбі з російською агресією.

Президент України зазначив, що нещодавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 млрд євро у 2024 році є «найкращим сигналом для інших партнерів».

Він подякував Рютте за допомогу його країни та за підтримку Української Формули Миру та гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

Рютте на сторінці у X (колишній Twitter) також написав про розмову із Зеленським, заявивши, що лідери країн обговорили поточну ситуацію в Україні та майбутню зиму.

Він запевнив, що Нідерланди залишаються з народом України та підтримують країну в боротьбі з російським вторгненням.