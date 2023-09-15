Політика

Зеленський провів Ставку: увага до поточних і майбутніх спецоперацій

15 Вересня 2023 19:44
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 15 вересня провів чергову Ставку головнокомандувача.

“Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок”, – повідомив Зеленський.

Був заслуханий звіт про завершені спеціальні операції та приділена увага плануванню майбутніх.

Крім того, розглядались питання постачання зброї, боєприпасів та всього, що необхідно для фронту.

“Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування”, – підкреслив Зеленський.


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