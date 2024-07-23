Політика

Зеленський провів Ставку: ракетна програма – серед пріоритетів
23 Липня 2024 17:15
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Ілюстративне фото / Фото Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Судячи з його допису у Telegram, обговорювалась оперативна ситуація на фронті, комплектація бригад, методи боротьби з БПЛА, ракетна програма.

Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА.

Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО. Доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова.


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