Політика

Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, підготовки до навчального року та енергетика
30 Серпня 2024 15:25
читать на русском →
зеленський, ставка
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Під час засідання були розглянуті три ключові питання: фронт, робота шкіл та енергетика.

“Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок.  Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну”, – зазначив президент. 

Щодо підготовки шкіл до навчального року доповідав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти Оксен Лісовий.

“Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів”, – зазначив президент.

Також на засіданні обговорили стан ліквідації наслідків російських ударів. Був аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Серпня 2024 17:46

Удар авіабомбами по Харкову: Що відомо
30 Серпня 2024 17:25

Начальником штабу Сил безпілотних систем призначили капітана, якого зі скандалом звільнили з ВМС
30 Серпня 2024 16:36

Удар, якого не було б, якби у нас була здатність знищувати російську авіацію, – Зеленський про удар по Харкову
30 Серпня 2024 15:25

Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, підготовки до навчального року та енергетика
30 Серпня 2024 15:00

На підприємстві німецької оборонної компанії Diehl Defense стався вибух
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки