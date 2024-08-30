Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, підготовки до навчального року та енергетика

Президент Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Під час засідання були розглянуті три ключові питання: фронт, робота шкіл та енергетика.

“Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну”, – зазначив президент.

Щодо підготовки шкіл до навчального року доповідав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр освіти Оксен Лісовий.

“Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів”, – зазначив президент.

Також на засіданні обговорили стан ліквідації наслідків російських ударів. Був аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд.