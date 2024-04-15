Політика

Зеленський провів Ставку: говорили про фронт та енергетику

15 Квітня 2024 18:57
читать на русском →
ставка, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 15 квітня провів засідання Ставка верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті та в енергетиці.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони”, – повідомив президент.

Зеленський також хаслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, “Енергоатому”, “Укренерго”, “Нафтогазу” – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

“Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання”, – повідомив Зеленський.

Президент привів у приклад Ізраїль, коли рішучі дії союзників не допустили успіху терору й змусили агресора охолонути.

“Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі”, – підсумував Зеленський.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Квітня 2024 20:18

Коаліція дронів: сотні розвідувальних БПЛА та мільйони євро на FPV
15 Квітня 2024 20:59

Єврокомісія схвалити план реформ України, що розблокує 50 млрд допомоги
15 Квітня 2024 20:40

Без допомоги нам буде катастрофічно важко, – Буданов
15 Квітня 2024 19:27

Бахмутський і Новопавлівський напрямки залишаються найгарячішими, – Генштаб
15 Квітня 2024 18:57

Зеленський провів Ставку: говорили про фронт та енергетику
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
усі думки