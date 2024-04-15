Зеленський провів Ставку: говорили про фронт та енергетику

Президент Володимир Зеленський 15 квітня провів засідання Ставка верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті та в енергетиці.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони”, – повідомив президент.

Зеленський також хаслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, “Енергоатому”, “Укренерго”, “Нафтогазу” – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

“Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання”, – повідомив Зеленський.

Президент привів у приклад Ізраїль, коли рішучі дії союзників не допустили успіху терору й змусили агресора охолонути.

“Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі”, – підсумував Зеленський.