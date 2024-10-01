Політика

Зеленський провів робочу нараду: заслухав Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
1 Жовтня 2024 18:32
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буданов, зеленський, сирський, Умєров
Зеленський провів нараду з військовим керівництвом / Telegram Зеленський

Президент України провів робочу нараду, на якій заслухав доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі. 

“Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича”, – написав президент.

У доповідях йшлось про ситуацію на фронті й ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Крім того, обговорювалось питання міжнародної координації та підготовка до чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.


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Зеленський провів робочу нараду: заслухав Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича
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