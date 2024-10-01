Зеленський провів робочу нараду: заслухав Буданова, Умєрова, Сирського та Баргилевича

Президент України провів робочу нараду, на якій заслухав доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

“Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича”, – написав президент.

У доповідях йшлось про ситуацію на фронті й ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Крім того, обговорювалось питання міжнародної координації та підготовка до чергової зустрічі у форматі “Рамштайн”.