Політика

Зеленський провів підсумкову Ставку

30 Грудня 2023 18:34
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ставка

Відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Як повідомив Володимир Зеленський, це була підсумкова Ставка цьогоріч.

“Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік”, – написав Зеленський у Telegram.

Він підкреслив, що цьогоріч Україна “не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо”.

“Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України”, – подякував Зеленський.


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