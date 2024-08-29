Зеленський провів наради щодо фронту та “української далекобійної сили”

Президент України Володимир Зеленський повідомив що провів дві важливі нарди. Перше з головком Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

“Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях”, – зазначив президент.

Окремо обговорили операцію в Курській області: “Завдання операції реалізовуються”, – додав Зеленський.

Другу нараду президент провів з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим та головою Мінстратегпрому Олександром Камишіним.

“Всі деталі наради закриті. Єдине, що варто зазначити, – це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу”, – повідомив президент.