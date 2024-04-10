Політика

Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми: деталі не публічні

10 Квітня 2024 20:22
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зброя, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо вітчизняної ракетної програми. 

Як зазначив президент, подробиці не публічні, але український оборонний сектор має потрібні результати.

“Подробиці не публічні, але в нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати”, – наголосив президент.

Під час наради були присутніми головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони України, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Також Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР.


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