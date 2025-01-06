Політика

Трюдо найближчим часом може оголосити про відставку, – Reuters
6 Січня 2025 07:49
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канада
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото: REUTERS

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за інформацією Reuters, найближчим часом може оголосити про свій намір піти у відставку. Хоча ймовірність цього зростає, остаточного рішення він поки не ухвалив.

Очікується, що заява Трюдо прозвучить перед терміновою зустріччю депутатів Ліберальної партії, яку скликано на середу. Поки неясно, чи залишить він посаду одразу, чи продовжить виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового лідера.

Серед кандидатів на перехідне лідерство і виконання обов’язків прем’єра називають міністра фінансів Домініка Леблана.

Парламентські вибори в Канаді мають відбутися восени цього року, але у разі відставки Трюдо виборчий процес можуть прискорити. Соціологічні опитування наразі прогнозують перемогу Консервативної партії, очолюваної Пʼєром Полієвом.


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