На початку тижня в Україні буде відносно тепло

Невеликий мокрий сніг і дощ очікують у ніч на понеділок, 6 січня, у західних областях, а вдень по всій Україні, повідомляє Укргідрометцетр.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, у західних, вдень і південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті, у Криму та більшості південних областей 4-9° тепла.

У Києві 6 січня вночі без опадів, удень невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

У вівторок, 7 січня, в Україні без опадів, лише у східних і північно-східних областях вночі невеликий мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 4-9° тепла, у південних областях та на Прикарпатті 7-12°. У Карпатах без опадів, температура на добу 0-5° тепла.

У Києві 7 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.