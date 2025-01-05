Суспільство

Бої на Курщині: ЗСУ утримуються від коментарів
5 Січня 2025 20:52
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курська операція
Мапа району бойових дій на Курщині / Фото DeepState

На Курщині тривають активні бойові дії. За інформацією моніторингової спільноти DeepState, російські війська проводять наступальні дії на напрямках Малої Локні, Свердлікового та Леонідівки.

У той же час Сили оборони України ведуть штурмові дії, проте результати поки що не коментуються. “Треба чекати результату, адже бої тривають”, — зазначають у DeepState.

Спільнота також звертає увагу на проблему передчасного розголошення важливої інформації про контрнаступальні дії ЗСУ. Зокрема, критикують одного з “іспанських” блогерів (мається на увазі Анатолій Шарій), який за 48 годин анонсував можливі наступи, вказуючи точні напрямки та час.

Тим часом російська пропаганда активно публікує кадри, на яких демонструється ураження української техніки північніше Мартинівки. DeepState нагадує, що інформаційні операції противника спрямовані на формування уявної перемоги, хоча російські війська вже шостий місяць не можуть повернути контроль над власною територією на Курщині.

У DeepState закликають не піддаватися емоційним маніпуляціям, уникати ворожих інформаційних джерел і зберігати спокій.


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