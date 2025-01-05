Суспільство

На фронті загинув музичний редактор популярних українських ТВ-шоу
5 Січня 2025 19:57
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телебачення
Антон Вовк / Фото Instagram @stbua

Антон Вовк, музичний редактор популярних телепроєктів і співробітник телеканалу “СТБ”, загинув на фронті 28 грудня 2024 року. Про його загибель повідомила команда телеканалу у своєму Instagram.

Антон приєднався до “СТБ” у 2011 році й згодом став старшим музичним редактором Starlight Production. Він працював над створенням музичного супроводу для відомих телешоу, серед яких “МастерШеф”, “Україна має талант”, “Мій секрет”, “Пекельні борошна” та “Звана вечеря”. Колеги згадують Антона як талановитого професіонала, сповненого оптимізму та готовності допомогти кожному.

З початком повномасштабного вторгнення Антон добровільно вступив до лав Збройних сил України. Він служив молодшим сержантом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. За час служби отримав понад 10 нагород, зокрема Золотий хрест за мужність та успішне виконання бойових завдань.

Антон загинув, виконуючи бойове завдання. У нього залишилися дружина та дві доньки. Один із його друзів опублікував пісню, яку Антон написав і записав сам, підкресливши його багатогранний талант.


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