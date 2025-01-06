Суспільство

Полярний вихор паралізував США: у кількох штатах введено надзвичайний стан 
6 Січня 2025 08:19
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негода, сша
Хуртовини в Канзасі, США / Фото: Reuters

Сильний зимовий шторм накрив понад 30 штатів США. Ця негода може стати однією з найсуворіших за останнє десятиліття, спричинивши рекордні снігопади та сильний мороз.

Як повідомляє BBC, вже затримано та скасовано тисячі авіарейсів, перекрито дороги, а навчальні заклади та держустанови змушені зачинитися. Серед міст, які готуються до негоди, — Вашингтон і Філадельфія.

Мер Філадельфії оголосив про закриття шкіл та державних установ у понеділок, 6 січня. За прогнозами, місто накриє снігом до 18 сантиметрів, а температура впаде до -6 градусів.

Найскладніша ситуація склалася в Канзасі та Міссурі, де вже випало понад 25 сантиметрів снігу. У цих штатах оголошено надзвичайний стан. У північному сході Канзасу закриті всі автомагістралі, а з аеропорту Канзас-Сіті скасовано тисячі рейсів. Представник міста Брайан Платт назвав негоду “історичною”.

Надзвичайний стан також введено в Кентуккі, Вірджинії, Західній Вірджинії, Арканзасі та частині Нью-Джерсі. Місцева влада закликає жителів залишатися вдома та утримуватися від поїздок.

Очікується, що погодні умови погіршуватимуться в понеділок, супроводжуючись сильними снігопадами, ожеледицею та небезпечними поривами вітру.


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