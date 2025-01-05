Спорт

Українські санкарі здобули першу з 2008 року медаль на Кубку світу
5 Січня 2025 19:26
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санний спорт
Команда українських санкарів під час нагородження у Сігулді / Фото Федерація санного спорту України

Впродовж 4-5 січня в латвійській Сігулді відбувалися змагання з санного спорту в межах чергового етапу Кубка світу.

Наша команда у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох фінішувала третьою у змішаній естафеті, поступившись лише збірним Німеччини та Австрії, які посіли перше та друге місця відповідно. «Синьо-жовті» випередили команди з Польщі, Латвії, Італії та США, які припустилися помилок і не змогли дістатися до фінішу.

Це досягнення стало історичним для українського санного спорту, підкреслили у НОК:

  • Це перша медаль в естафетних перегонах в межах Кубка світу.
  • Це перша нагорода, яку здобули українські санкарі починаючи з 2008 року.
  • Ця медаль стала дев’ятою для збірної України в історії виступів на Кубку світу.

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