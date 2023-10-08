Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу

Про це президент України написав у соцмережі.

За словами Зеленського, ізраїльський премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

“Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв’язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі”, – написав Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив з Біньяміном Нетаньягу вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.