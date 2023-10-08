Політика

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу

8 Жовтня 2023 17:38
читать на русском →
ізраїль, зеленський

Про це президент України написав у соцмережі.

За словами Зеленського, ізраїльський премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

“Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв’язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі”, – написав Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив з Біньяміном Нетаньягу вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 17:38

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу
8 Жовтня 2023 16:16

У Фельдман Екопарку потравили тварин
8 Жовтня 2023 15:59

КНДР різко наростила залізничні перевезення до РФ
8 Жовтня 2023 15:04

Ізраїль офіційно оголосив, що країна перебуває у стані війни
8 Жовтня 2023 14:46

В Ізраїлі загинули двоє громадян України
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки