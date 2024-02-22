Політика

Зеленський проведе прес-конференцію і форум “Україна. Рік 2024”

22 Лютого 2024 09:19
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Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

У неділю, 25 лютого, відбудеться форум “Україна. Рік 2024”. На ньому відбудеться прес-конференція президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Основними темами форуму стануть: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів українців.


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