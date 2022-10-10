Зеленський просить скликати термінове засідання G7

Володимир Зеленський написав, що домовився з Олафом Шольцом про скликання засідання G7.

“Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти рф” – написав Зеленський.

Зеленський додав, що також обговорив з Шольцем посилення тиску на росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером 🇩🇪, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022