Політика

Зеленський просить скликати термінове засідання G7

10 Жовтня 2022 13:49
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зеленський

Володимир Зеленський написав, що домовився з Олафом Шольцом про скликання засідання G7.

“Домовилися з Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, яка головує у G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти рф” – написав Зеленський.

Зеленський додав, що також обговорив з Шольцем посилення тиску на росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.


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