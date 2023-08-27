Політика

Зеленський пропонує прирівняти корупцію до державної зради

27 Серпня 2023 19:23
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зеленський, закон, корупція

Президент України Володимир Зеленський виступить із законодавчою ініціативою щодо того аби прирівняти відповідальність за корупційні діяння до покарання за державну зраду.

З такою заявою він виступив в інтерв’ю, що вийшло під час телевізійного марафону “Єдині новини”.

“Це буде дуже серйозний інструмент, щоб і не думали. Ось і все”, – наголосив глава української держави.

“Але це не розстріли, не сталінізм. Це якщо є докази, людина повинна бути за ґратами”, – наголосив президент.

На його думку, такий правовий інструмент слід “задіяти якомога швидше”.

“Я думаю, що парламент це отримає в найближчий тиждень і далі вже гра на боці парламенту”, – сказав Володимир Зеленський.

Подібні нововведення, додав глава держави, дозволять протистояти хабарництву та відкатам “системно”.


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