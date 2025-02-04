Зеленський прокоментував заяву Трампа про рідкоземельні метали

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами у розробці корисних копалин, особливо з тими, хто допомагає у боротьбі з агресором. Також президент підтвердив перші контакти України з командою Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна.

“Ми відкриті до того, що все корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку. Я йому казав, що ми відкриті, щоб заходили інвестиції американських компаній. Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни”, – сказав Зеленський.

Також президент України дав відповідь на запитання щодо перших контактів України з командою Дональда Трампа. За його словами, у голови ОП Андрія Єрмака була розмова з радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом.

“У нас відбуваються контакти між нашими командами. З Келлогом (спецпредставником щодо України і Росії) моя команда мала контакт вчора”, – сказав Зеленський.