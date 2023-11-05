Суспільство

Зеленський прокоментував удар по воїнам 128-ї бригади

5 Листопада 2023 18:10
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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні згадав трагедію, яка відбулася у 128-ій бригаді.

Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області.
Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.
Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку.
Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.


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