Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку на Харків

Президент України закликав світових лідерів до більшої рішучості у протидії російському терору.

Про це повідомив глава держави в соцмережах.

“Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують”.

Глава держави наголосив, що терор повинен програвати усюди, в будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може, але потрібно більше рішучості саме від лідерів світу.