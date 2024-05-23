Суспільство

Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку на Харків

23 Травня 2024 13:19
читать на русском →
обстріл, зеленський, харків
Володимир Зеленський / Getty Images

Президент України закликав світових лідерів до більшої рішучості у протидії російському терору.

Про це повідомив глава держави в соцмережах.

“Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога.

Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують”.

Глава держави наголосив, що терор повинен програвати усюди, в будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може, але потрібно більше рішучості саме від лідерів світу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Травня 2024 15:08

Росіяни завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ, почали перекидати резерви, – Сирський
23 Травня 2024 15:34

NYT: У Білому домі тривають дебати щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ
23 Травня 2024 14:16

Кількість жертв ворожого ракетного удару по Харкову зросла до семи
23 Травня 2024 13:48

Удар по Харкову: ворог влучив у друкарню видавництва “Віват”, є загиблі
23 Травня 2024 13:19

Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку на Харків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки