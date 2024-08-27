Суспільство

Зеленський прокоментував нічний комбінований удар росіян по Україні 
27 Серпня 2024 10:53
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зеленський, обстріл
Володимир Зеленський / ОПУ

У результаті чергового масованого удару росіян по Україні вночі та вранці 27 серпня 4 людини загинули та 16 дістали поранення.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram

“Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів.

На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих”.

Зеленський нагадав, що росіяни застосували проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 “Шахед”, а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.

“Обов’язково відповімо Росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності”, – підсумував президент.


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