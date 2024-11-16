Зеленський про випадки СЗЧ: “Вони є в усіх бригадах”

Президент Володимир Зеленський заявив, що випадки самовільного залишення частини (СЗЧ) трапляються навіть у “ідеальних” бригадах, і на це є різні причини.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українському радіо”.

“Є різні бригади, різний рівень підготовки та моральний стан військових. Загалом важко говорити про це однозначно”, — зазначив Зеленський.

Президент відповів на зауваження журналістки, що військові можуть йти на СЗЧ через “нестерпні умови служби”.

“Нестерпні умови”? Наприклад, є бригада, яку можна назвати — можливо, не зовсім коректно — ідеальною: там належне навчання, відбір, атмосфера. Але навіть у таких бригадах є випадки з СЗЧ, дезертирства. Проте ми не можемо сказати, що там “нестерпні” умови. Війна в цілому нестерпна. Але я не хотів би робити узагальнення щодо причин СЗЧ, адже це залежить від різних факторів: людей, ставлення, обставин”, — пояснив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що більшість українських захисників — це “героїчні люди, які розуміють, що таке мобілізація і що таке війна за Україну”.