Зеленський про українську танкову армію: “Скоро все буде!”

Артилерія та снаряди у великій кількості є пріоритетною військовою потребою України. Про це президент Володимир Зеленський говорив на прес-конференції із президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові.

“Артилерія – це номер 1 з того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб викинути з нашої”, – заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що необхідно Україні зробити, щоб прискорити постачання зброї для ЗСУ, глава держави зазначив: “Публічно говорити про те, чого нам не вистачає”.

Говорячи про ситуацію з постачанням танків, Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію. Прискорити цей процес зможе постійне покриття дефіциту техніки з боку партнерів.

“Як би там не було, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Незабаром усе буде”, – сказав Зеленський.