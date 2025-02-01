Зеленський про нічний обстріл: “Кожен терористичний акт доводить, що нам потрібно більше ППО”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл, наголосивши на необхідності посилення протиповітряної оборони. Про це він написав у соцмережі.

За його словами, ворог атакував українські міста різними видами озброєння: ракетами, ударними дронами та авіабомбами. Внаслідок обстрілу у Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйновано під’їзд. Загинули троє людей, ще десятеро отримали поранення, серед них діти.

Також зафіксовані удари по Запоріжжю, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Київській областях. Відомо про щонайменше шістьох поранених. У Харкові одна людина загинула через атаку дрона-камікадзе, ще двоє – у Сумській області.

Зеленський наголосив, що Україна потребує більшої підтримки від партнерів у захисті від російського терору. “Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів”, – зазначив президент, закликавши союзників виконувати домовленості та посилювати тиск на Росію.