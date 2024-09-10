Зеленський представив нового очільника Міністерства закордонних справ

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ України новопризначеного очільника відомства Андрія Сибігу.

Про це повідомляє Офіс президента.

За його словами, стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Саме так має функціонувати представництво нашої держави за кордоном.

Ще одним пріоритетом Володимир Зеленський назвав збільшення уваги до відносин із країнами – сусідками України.

«Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Розуміємо ситуацію в Угорщині, Словаччині, у Молдові, у Румунії. Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами», – наголосив Глава держави.

Андрій Сибіга подякував президентові за довіру та запевнив, що МЗС працюватиме на результат.

“Визначені пріоритети чітко зрозумілі. Ми їх неухильно, наполегливо забезпечимо – принципово, проактивно, сильно, з новими кадрами, з новими підходами. Там, де потрібно, – дипломатично. Там, де потрібно, – жорстко», – сказав міністр закордонних справ.

Андрій Сибіга наголосив, що вся робота української дипломатії буде підпорядкована логіці перемоги, досягнення всеохопного справедливого та стійкого миру. Також безумовним пріоритетом буде інтеграція в НАТО і ЄС.