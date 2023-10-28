Політика

Зеленський представить на Мальті план припинення війни

28 Жовтня 2023 15:17
читать на русском →
переговори

На Мальті відкривається третій раунд мирних переговорів, ініційованих Україною. У дводенному саміті візьмуть участь представники понад 50 країн – радники з нацбезпеки та політики, а також співробітники міжнародних організацій.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічей за зачиненими дверима представить свій план припинення війни, який складається з десяти пунктів. Мирний план закликає Росію вивести всі війська з України, у тому числі з території Криму, анексованого у 2014 році.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що зустріч подає потужний сигнал щодо збереження єдності навколо України. За його словами, обговорення на зустрічі стосуватимуться п’яти головних тем — продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки, гуманітарних питань та відновлення територіальної цілісності України.

Серед учасників форуму — країни ЄС, США, Великобританія, Туреччина, яка виступала посередником між Росією та Україною, а також члени БРІКС, до якого входить Росія — Південна Африка, Бразилія та Індія.

У заході не братимуть участі представники Росії. Офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала переговори «відверто антиросійською подією».

Організатори саміту сподіваються на ухвалення спільної підсумкової заяви. Аналогічні зустрічі, що відбулися в Саудівській Аравії та Данії раніше цього року, завершилися без підсумкової заяви.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Жовтня 2023 15:17

Зеленський представить на Мальті план припинення війни
28 Жовтня 2023 16:41

Буревій у Києві: пошкоджено близько 600 дерев
28 Жовтня 2023 14:26

Російська воєнщина готується до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку
28 Жовтня 2023 13:59

Що буде з тарифами на газ взимку? “Нафтогаз” назвав ціни
28 Жовтня 2023 13:43

Втрати Росії в Авдіївці одні з найвищих у цьому році
Останні новини
усі новини

Думки

Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
усі думки