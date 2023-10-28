Зеленський представить на Мальті план припинення війни

На Мальті відкривається третій раунд мирних переговорів, ініційованих Україною. У дводенному саміті візьмуть участь представники понад 50 країн – радники з нацбезпеки та політики, а також співробітники міжнародних організацій.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічей за зачиненими дверима представить свій план припинення війни, який складається з десяти пунктів. Мирний план закликає Росію вивести всі війська з України, у тому числі з території Криму, анексованого у 2014 році.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що зустріч подає потужний сигнал щодо збереження єдності навколо України. За його словами, обговорення на зустрічі стосуватимуться п’яти головних тем — продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки, гуманітарних питань та відновлення територіальної цілісності України.

Серед учасників форуму — країни ЄС, США, Великобританія, Туреччина, яка виступала посередником між Росією та Україною, а також члени БРІКС, до якого входить Росія — Південна Африка, Бразилія та Індія.

У заході не братимуть участі представники Росії. Офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала переговори «відверто антиросійською подією».

Організатори саміту сподіваються на ухвалення спільної підсумкової заяви. Аналогічні зустрічі, що відбулися в Саудівській Аравії та Данії раніше цього року, завершилися без підсумкової заяви.