Зеленський: ППО має стати багатокомпонентною — дрони-перехоплювачі та авіація в пріоритеті

У черговому відеозверненні Володимир Зеленський наголосив на необхідності комплексної системи ППО — від дронів-перехоплювачів до авіації та ракетних засобів.

“Майже щодня ми захищаємося від російської балістики, потрібно знищувати й надалі російську військову авіацію, і все це потребує багатокомпонентної системи протиповітряної оборони”, — заявив президент Володимир Зеленський у зверненні, записаному просто неба, надворі біля будівлі свого офісу.

За його словами, до багатокомпонентної ППО входять і вітчизняна військова авіація, і закупівлі літаків — згадано рішення щодо «гріпенів», французької авіації та роботу над F-16. Також президент наголосив на важливості систем ППО та ракет до них, розвитку мобільних вогневих груп і пріоритетних нині — дронів-перехоплювачів. Кількість перехоплювачів на цей рік має відповідати державному завданню, додав Зеленський. Важливим є також швидке та якісне збільшення кількості навчених операторів дронів у складових Сил оборони та залучених інституціях.

Реклама

Реклама

«Сьогодні вже можна сказати, що є хороший результат для нашої ППО — Україна має тепер більше “петріотів”», — продовжив президент. Він подякував Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за підтримку й повідомив, що домовленості щодо передачі систем виконано. За словами Зеленського, залишилися ще «петріоти» в Україні — їх включають у роботу.

Президент нагадав, що для захисту всієї території держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об’єкти інфраструктури та міста. Переговори про подальші постачання тривають не лише на політичному рівні з державами та лідерами, а й безпосередньо з виробниками систем ППО та ракет. Наступного тижня заплановані відповідні зустрічі; влада представила партнерам розрахунки та можливі варіанти забезпечення надійної ППО, зазначив президент.

Звернення було записане просто на вулиці біля адміністративної будівлі — нетипове місце для формальних заяв, що, за словами президента, підкреслює відкритість і оперативність повідомлення.