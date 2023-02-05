Політика

Зеленський позбавив українського громадянства Табачника, Клименка та ще кількох осіб

5 Лютого 2023 09:00
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зеленський, громадянство

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства ряд одіозних політиків часів Віктора Януковича, які мають російське громадянство.

Про це повідомляють власні джерела УП, а також керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в Telegram

Серед осіб, яких позбавлено українського громадянства – екссекретар РНБО Андрій Клюєв, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, ексглава МВС Віталій Захарченко, екскерівник СБУ Олександр Якименко.

Також до списку потрапив депутат “ОПЗЖ” одеської міськради Віктор Баранський та інші.

Усі зі списку мають російське громадянство.

Пізніше цю інформацію підтвердив керівник фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Він зазначив, що Зеленський позбавив громадянства України “зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича”, серед яких Андрій Клюєв, Дмитро Табачник, Олександр Клименко, Віталій Захарченко, Олександр Якименко і “менш публічні люди з їхньої політичної орбіти”.

“Наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів. Всі, хто володіє інформацією щодо майна зазначених осіб, повідомляйте на цю адресу: [email protected]”, – написав Арахамія.


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