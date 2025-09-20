        Політика

        Зеленський пояснив рішення про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

        Віктор Алєксєєв
        20 Вересня 2025 13:51
        Понад 10 тисяч чоловіків віком 18-22 років виїхали з України за тиждень з 29 серпня по 3 вересня / Фото з X @InfoResist
        Президент Володимир Зеленський заявив, що дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років був ухвалений, зокрема, для того, щоб якомога більше української молоді закінчувало школу саме в Україні. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

        «Наша логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей… Діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися», — сказав глава держави.

        Зеленський також зазначив, що українці, які отримують освіту за кордоном, рідше повертаються в Україну. Водночас у Європі, за його словами, не хочуть збільшення кількості українських біженців. «В Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу», — додав Президент.

        Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону. Відповідно до постанови, з 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати за межі країни під час воєнного стану.


