Зеленський пояснив, чому українці “абсолютно не хочуть виборів”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни України не хочуть зараз проводити вибори. Причина – загроза з боку РФ і війна, адже “потрібна єдність всередині країни”. Він також нагадав про можливість вибрати інше громадянство у разі незадоволення ситуацією.

Про це він Володимир Зеленський сказав на Мюнхенській безпековій конференції, пише Суспільне.

Відповідаючи на питання щодо того, коли настане час для виборів – після перемир’я, під час переговорів – Зеленський відповів, що зараз фокусується на виживанні України.

“Я роблю все, що можу. Я завжди так робив. Починаючи від різних діалогів. Половину мого президентського терміну був ковід, половину – війна проти Путіна”, – сказав Зеленський.

Він додав, що готовий говорити про вибори, проте українці “абсолютно не хочуть виборів” через загрозу державі.

“Тому що вони бояться. Ми втратимо правовий режим воєнного стану, якщо будуть вибори. Солдати повернуться додому, і Путін окупує всю нашу територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, ми є єдиною країною. І тому дуже важливо, щоби так було надалі”, – зазначив президент.

За словами Зеленського, для збереження держави потрібна єдність і питання не в ньому, а в потребі виживання та порятунку країни, незалежності і людей.

“Якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство, якщо вони хочуть”, – резюмував Зеленський.