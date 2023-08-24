Зеленський повідомив, що Португалія навчатиме пілотів літати на F-16

Португалія готова приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза.

“Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16.

Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування”.



Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації “Великої сімки” щодо гарантій безпеки для України: “Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів “Україна – Латинська Америка”, “Україна – Африка”.



За словами Зеленського, “ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами”.