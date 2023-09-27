Зеленський повідомив про просування Сил оборони на Донецькому напрямку 

Сили оборони просуваються на Донецькому напрямку.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі за результатами селекторної наради.

«Щоденний селектор. Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», – зазначив глава держави.

Також він отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині, підкресливши, що ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися.

Президент розповів, що лиш за останню добу росіяни випустили по Херсонщині 26 КАБів, наслідки ліквідовують, людям надають допомогу.

Зеленський доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

Також він відзначив, що є результат від СБУ, яка накрила навідників, що коригували нічний удар по Києву тиждень тому.

«Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде», – підкреслив Президент.