Суспільство

Зеленський повідомив про просування Сил оборони на Донецькому напрямку 

27 Вересня 2023 12:44
читать на русском →
донецька область, зеленський, фронт

Сили оборони просуваються на Донецькому напрямку.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Телеграмі за результатами селекторної наради.

«Щоденний селектор. Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», – зазначив глава держави.

Також він отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині, підкресливши, що ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися.

Президент розповів, що лиш за останню добу росіяни випустили по Херсонщині 26 КАБів, наслідки ліквідовують, людям надають допомогу.

Зеленський доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

Також він відзначив, що є результат від СБУ, яка накрила навідників, що коригували нічний удар по Києву тиждень тому.

«Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде», – підкреслив Президент.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Вересня 2023 15:37

Cенат США схвалив проєкт фінансування, який допоможе уникнути “шатдауну”. У ньому – $6 млрд для України
27 Вересня 2023 15:48

Правоохоронці викрили “на гарячому” суддю з Броварів
27 Вересня 2023 14:42

РФ знову перекидає “вагнерівців” на схід України
27 Вересня 2023 13:55

Росіяни засудили до 22 років позбавлення волі мінометника з “Азова”
27 Вересня 2023 13:20

Проти мера Львова відкрито справу у ДБР
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
усі думки