Суспільство

Зеленський повідомив про перекидання на Курщину 60 тисяч окупантів 
5 Вересня 2024 13:39
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зеленський, рф
Ілюстративне фото / suspilne

Президент України повідомив заявив, що Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News.

“Одна з цілей курської операції – це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати – вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї”.

За словами президента, доходило до того, що Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.

Президент наголосив, що після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.  


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