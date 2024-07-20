Зеленський повідомив про хід розслідування справи про вбивство Фаріон

Президент України Володимир Зеленський зранку заслухав нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

За його словами, наразі, відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів.

“Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію”, – написав Зеленський у соцмережі.

Він також підкреслив, що для пошуку вбивці задіяні всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ.

“Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові”, – додав Зеленський.