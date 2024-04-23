Політика

Зеленський поспілкувався з Сунаком

23 Квітня 2024 13:24
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зеленський, сунак
Ріші Сунак / Getty Images

Президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили новий пакет допомоги Україні.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

“Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — усе це справді потрібне Україні на полі бою”, — написав Зеленський.

Він також подякував Великій Британії та прем’єр-міністру за підтримку та готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.

Також Зеленський і Сунак обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.


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