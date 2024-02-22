Зеленський поспілкувався з президентом Євроради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні, євроінтеграцію України та підготовку до саміту Україна-ЄС

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.

“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем… Сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Володимир Зеленський акцентував, що Україна готова до консультацій з метою швидкого та справедливого розв’язання ситуації”, – йдеться у повідомленні.

Глава держави також відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС, оскільки така підтримка не менш важлива під час війни, ніж підтримка зброєю.

Президент подякував Мішелю за всебічну підтримку з боку Європейського Союзу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу», – наголосив він.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо прогресу України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. У цьому контексті Президент поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

Зеленський і Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року.

Президент України та Президент Європейської ради також приділили увагу підготовці ювілейного, 25-го, саміту Україна – Європейський Союз.