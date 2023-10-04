Зеленський поспілкувався з президентом Азербайджану

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Серед іншого обговорили регіональну безпеку.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими”.

За словами Зеленського, під час розмови президенти підтвердили відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав, а також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.