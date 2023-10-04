Політика

Зеленський поспілкувався з президентом Азербайджану

4 Жовтня 2023 18:25
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зеленський, Азербайджан

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою Азербайджану Ільхамом Алієвим. Серед іншого обговорили регіональну безпеку.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і подякував йому за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими”.

За словами Зеленського, під час розмови президенти підтвердили відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав, а також обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.


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