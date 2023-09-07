Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України.

Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Відзначив відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Український лідер порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

“Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку”.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів.

Український президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

“Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування”, – сказав Зеленський.

Окремо сторони обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.