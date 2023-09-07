Політика

Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю

7 Вересня 2023 21:48
читать на русском →
ізраїль, зеленський

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. 

Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Відзначив відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі. 

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Український лідер порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації. 

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

“Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку”.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. 

Український президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

“Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування”, – сказав Зеленський. 

Окремо сторони обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Вересня 2023 20:55

В окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто зі співробітниками ФСБ та російськими військовими
7 Вересня 2023 16:29

НАБУ оголосило про нову підозру Ігорю Коломойському
7 Вересня 2023 14:46

У ДПСУ пояснили, чи обмежать жінкам, які стануть на військовий облік, виїзд за кордон з 1 жовтня
7 Вересня 2023 13:12

Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський
7 Вересня 2023 12:45

Зеленський представив нового міністра оборони
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
усі думки